Pietraperzia, l’opposizione contesta l’aumento delle indennità di sindaco e Giunta

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I consiglieri comunali di opposizione del gruppo L’Ora del Cambiamento intervengono sulla rideterminazione delle indennità degli amministratori del Comune di Pietraperzia, contestando l’opportunità politica della scelta e chiedendo chiarimenti all’Amministrazione.

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Secondo quanto riportato dai consiglieri Giovanni Emanuele Emma, Silvia Romano, Paola La Monica e Luana Chiolo, con decorrenza dal 1° giugno 2026 le indennità mensili di funzione sono state rideterminate in 4.002 euro per il sindaco, 2.001 euro per il vicesindaco e 1.800,90 euro per ciascun assessore e per il presidente del Consiglio comunale, somme al lordo delle ritenute fiscali alle quali si aggiungono gli oneri IRAP previsti.

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L’opposizione mette a confronto questi importi con quelli indicati in un provvedimento del 2020, quando risultavano 2.634,66 euro mensili per il sindaco, 1.317,33 euro per il vicesindaco e 1.185,60 euro per assessori e presidente del Consiglio comunale.

«Non sono slogan. Sono numeri scritti negli atti», afferma la minoranza, precisando che la contestazione non riguarda il diritto degli amministratori a percepire un’indennità, ma l’opportunità di procedere all’aumento nell’attuale situazione finanziaria dell’ente.

«Quando c’è da stringere la cinghia, sembra che a stringerla debbano essere sempre i cittadini. Quando invece si deve decidere quanto percepire, la sobrietà finisce», sostengono i consiglieri.

Nel documento viene richiamata anche la situazione dei lavoratori del servizio di nettezza urbana, che, secondo l’opposizione, risultano ancora a 30 ore settimanali. La minoranza estende inoltre la propria valutazione alla composizione della Giunta, sostenendo che una squadra amministrativa più contenuta avrebbe comportato un costo complessivo inferiore.

Un altro punto sollevato riguarda la posizione assunta in passato dall’attuale sindaco. Secondo la ricostruzione dell’opposizione, quando sedeva tra i banchi della minoranza avrebbe contestato alla precedente Amministrazione l’aumento delle indennità, soffermandosi anche sull’IRAP sostenuta dal bilancio comunale.

I consiglieri chiedono quindi all’Amministrazione di spiegare le ragioni della scelta, sottolineando la differenza tra la legittimità prevista dalle norme e la valutazione politica sull’opportunità dell’aumento: «Nessuno sostiene che amministrare un Comune debba essere un lavoro gratuito. Le responsabilità di un Sindaco e di una Giunta sono importanti e meritano un riconoscimento. Ma il punto sollevato dall’opposizione resta intatto: in una città alla quale si chiede continuamente pazienza e sacrificio, era questo il momento di scegliere il massimo sulle indennità senza dare alcun segnale di contenimento?».

«Perché la politica non viene giudicata soltanto sulla legalità dei propri atti. Viene giudicata anche sulla loro opportunità. Sulla coerenza. Sulle priorità. E sull’esempio che si decide di dare», concludono i consiglieri di opposizione.