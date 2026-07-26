Pietraperzia, l’opposizione chiede un Consiglio comunale aperto sulla RSA “Flavia Martinez”

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I consiglieri comunali di opposizione Silvia Romano, Emma Giovanni Emanuele, Paola La Monica e Luana Chiolo hanno chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto sulla vicenda della RSA “Flavia Martinez” di Pietraperzia.

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Nella richiesta, indirizzata alla presidente del Consiglio comunale e al sindaco Calogero Di Gloria, i consiglieri evidenziano come il trasferimento degli ospiti della struttura all’ospedale “Ferro Capra Branciforte” di Leonforte comporterebbe «la conseguente prospettiva di chiusura della struttura», esprimendo forte preoccupazione per le ripercussioni sui pazienti, sulle loro famiglie, sui lavoratori e sull’intero territorio della parte sud della provincia di Enna.

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Secondo i firmatari, la RSA rappresenta «da molti anni un presidio socio-sanitario essenziale per Pietraperzia e per i comuni limitrofi», garantendo assistenza qualificata a decine di persone fragili e occupazione a numerosi lavoratori. Nella struttura, ricordano inoltre, sono presenti anche il servizio di emergenza-urgenza 118 e la Guardia Medica, elementi che rendono ancora più urgente «garantire la piena funzionalità e il mantenimento dell’intero presidio sanitario».

I consiglieri chiedono quindi «la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto», con la partecipazione della cittadinanza, delle organizzazioni sindacali e di tutte le istituzioni competenti, «con l’obiettivo di fare piena chiarezza sulla situazione della RSA “Flavia Martinez” e individuare ogni possibile soluzione utile a scongiurarne la chiusura e a garantire la continuità del servizio sul territorio».

Nella nota viene inoltre rivolto un appello a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale affinché, «al di là delle rispettive appartenenze, sostengano unitariamente questa richiesta, dando un segnale concreto di vicinanza ai cittadini, ai pazienti, ai loro familiari e ai lavoratori coinvolti».