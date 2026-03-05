Pietraperzia: lettera aperta di Enza Di Gloria dopo un furto in casa dei genitori

PUBBLICITÀ

Arriva una lettera aperta dell’imprenditrice Enza Di Gloria su un episodio avvenuto l’uno marzo scorso a Pietraperzia e che coinvolge i genitori della stessa, che hanno rispettivamente 73 e 92 anni. La lettera segue una denuncia formale presentata alla Caserma dei Carabinieri e vuole essere sì uno sfogo personale ma la richiesta alle istituzioni di fare la loro parte, per garantire la sicurezza che la cittadinanza sembra aver perduto, ma anche un appello ai concittadini a non aver paura di denunciare e non perdere lo spirito di comunità.

Nella sua lettera aperta, Di Gloria scrive: “Ho riflettuto in questi pochi giorni dai fatti su quanto dovessi o potessi mettere in atto, rispetto alla gravità di quanto successo e, alla fine, in ogni caso anche consapevole delle responsabilità che posso assumere con le mie dichiarazioni, mi sono decisa non solo a raccontare quanto è avvenuto alla mia famiglia, in ogni caso denunciando penalmente l’autore come anche gli eventuali suoi collaboratori, ma comunque facendomi portavoce di quel sentimento misto di rabbia e frustrazione”.

La ricostruzione riguarda “quanto successo nel primo pomeriggio della scorsa domenica (1 marzo) quando, intorno alle ore 15.00”, e viene riferito che “per come poi è stato possibile ricostruire dalla visione di alcune telecamere di video-sorveglianza, un soggetto facilmente identificabile e riconoscibile oltre che noto ai più, si è diretto verso l’abitazione dei miei genitori introducendosi furtivamente all’interno dell’abitazione… rovistando impunemente e mettendo a soqquadro alcuni cassetti per rubare oro, monili e denaro contante”.

Di Gloria colloca intorno alle 16.30/17.00 la “spiacevole sorpresa” e racconta: “Da questo momento in poi, abbiamo avuto la disponibilità e collaborazione da parte di numerosi conoscenti ed amici e specialmente da parte dei vicini… fornendo dettagli e racconti precisi su eventuali movimenti che potessero destare sospetto”.

Nel testo l’imprenditrice richiama “la pericolosità in cui si vive da qualche tempo nella nostra ‘tranquilla’ comunità” e sottolinea che “la situazione di allarme sociale sta diventando intollerabile”. Aggiunge inoltre che “anche altri concittadini di Pietraperzia, negli ultimi tempi sono stati fatti oggetto delle attenzioni del soggetto ripreso ed inquadrato dalle telecamere”, precisando che “si omette il nominativo solo perché sono in corso le opportune indagini”.

La lettera si chiude con l’annuncio di un’iniziativa: “Mi impegno personalmente a mettere in atto una petizione per riprendere il controllo e cercare di eliminare questo grave disagio sociale, creando una rete reale di cittadini pronti a collaborare e a far sentire la voce unanime alle Autorità competenti”.