Pietraperzia: le famiglie Salamone e Napoli riabbracciano il loro paese d’origine

Una delegazione delle famiglie Salamone e Napoli è arrivata a Pietraperzia. Hanno fatto migliaia di chilometri per conoscere i posti in cui sono nati genitori, nonni, bisnonni e di cui hanno soltanto sentito parlare.

Si tratta di un viaggio che non si riduce tanto alla ricerca di date e nomi ma che diventa emozione nel momento in cui un’informazione porta a riconoscere l’abitazione da cui tutto è partito, a scoprire che sul territorio ci sono ancora tracce di un passato legato alla famiglia.

Di generazione in generazione, la storia della famiglia originaria veniva tramandata solo attraverso i racconti e non vissuta in prima persona.

Era il 1963 quando, in giovane età, partirono, con la valigia di cartone, per l’ America. Per avere una vita migliore, per loro e per i loro figli.

Non si persero d’animo. Senza “scandarisi”, né del viaggio, né del paese nuovo, né della nuova lingua.

Si sono guadagnati il loro pezzo di “American dream”. Con fatica, coraggio, sudore e talento, hanno conquistato il “rispetto” di un paese così bello e impossibile come gli Stati Uniti.

Questo distacco forzato, ha sortito effetti importanti sull’identità dei figli e dei nipoti dei migranti che hanno sviluppato una sorta di gap culturale.

Son tornati per abbracciare parenti magari mai visti ma sempre sentiti intimamente vicini.

Ripercorrendo a ritroso le loro origini, avranno la possibilità di ricucire la storia che forma la trama e l’ordito della grande cultura siciliana.

Il turismo genealogico o delle radici, mira a ristabilire un legame con una collettività che ha in comune lo stesso background culturale del visitatore, attraverso una ricerca identitaria individuale.

Una signora del gruppo, con un italiano abbastanza corretto, dice: “Poter ‘riabbracciare’ il paese d’origine suscita emozioni incredibili. Difficili da raccontare a parole”.

La loro visita non si è fermata ad un evento privato ma è diventato un evento collettivo.

In molti si sono mobilitati per far loro vivere esperienze indimenticabili. Dalla signora che ha impastato il pane, come si faceva in passato, al gruppo folcloristico che, con abiti sgargianti, si è esibito con strumenti antichi, eseguendo musiche tipiche siciliane. Sono stati accompagnati per le vie del paese. Hanno visitato chiese e palazzi storici, dimostrando molto interesse per le tradizioni storiche, culturali e sociali.

La piazza è tornata a colorarsi delle sfumature di età diverse. Non soltanto bambini e anziani, estremi di una quotidianità arida. Questi siciliani “altri” purtroppo, hanno trovato ancora giovani pronti a fare oggi la stessa strada fecero le loro famiglie.

A loro è parso di essere già stati a Pietraperzia, di aver già percorso le sue strade, di aver già provato un senso di connessione con gli abitanti del luogo.

Gli è sembrato di aver ascoltato i racconti locali e di aver provato certe emozioni: le stesse che i loro cari provavano a trasmettere, ogni volta che narravano della Sicilia e “du paesi”.

Il Sindaco, Salvuccio Messina, ha riservato per loro una calda accoglienza, come si fa con uno di famiglia.

Ha donato, a ciascuno, due libri: il Vocabolario Siciliano della parlata di Pietraperzia di Culmone e Marotta e “Brevi storie Pietrine “ di Michele Ciulla.

Non poteva mancare la foto di gruppo da condividere con amici e conoscenti. Non sono mancati i momenti conviviali con piatti tipici siciliani preparati con quanto c’è di più genuino. Hanno apprezzato ogni portata: dagli antipasti ai dolci, dimostrando forte apprezzamento per i vini locali. Le famiglie hanno effettuato una donazione al Comune di Pietraperzia per la cura del verde pubblico.

Non è mancata una visita a Taormina.

La serie televisiva americana “The white lotus”, i cui protagonisti partono per la Sicilia , alla ricerca dei propri antenati, ha dato slancio ad un fenomeno che esiste da qualche anno. Il boom di turisti americani in Sicilia, registrato dopo la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva diretta da Mike White, ambientata al San Domenico Palace, ha un effetto dirompente. Il New York Times parla di “The White Lotus effect”.

Silvia Bertani