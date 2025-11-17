Pietraperzia: intervento di manutenzione del verde in Viale Caduti di Via Fani

PUBBLICITÀ

Le società E-Laborando e Poliorienta hanno presentato al Comune la richiesta di utilizzare l’aiuola di Viale Caduti di Via Fani per consentire ai partecipanti del corso “Addetto sistemazione e manutenzione aree verdi” di svolgere la prova pratica prevista dal percorso formativo.

Il sindaco Salvuccio Messina ha accolto la richiesta, spiegando che le società «hanno provveduto alla pulitura e alla piantumazione di alberi nell’aiuola, rendendo un angolo del nostro paese pulito».

«Un ringraziamento a tutti i corsisti e a tutti quelli che si sono adoperati al raggiungimento di un obiettivo», conclude il primo cittadino.