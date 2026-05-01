Pietraperzia, interventi di decespugliamento alla Villa Comunale

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Il Comune di Pietraperzia sta effettuando interventi di decespugliamento alla Villa Comunale e programmando ulteriori operazioni in altre aree del paese. A comunicarlo è il sindaco Salvuccio Messina.

“A seguito delle recenti condizioni climatiche che hanno interessato il territorio — caratterizzate da un’intensificazione di piogge e forti raffiche di vento — unite al successivo innalzamento delle temperature, si è registrata una significativa proliferazione di erbacce in diverse aree del centro abitato di Pietraperzia e negli spazi di verde pubblico”, dichiara Messina.

“Nonostante la temporanea carenza di personale addetto, il Comune sta intervenendo con operazioni di decespugliamento presso la Villa Comunale, al fine di garantire ai cittadini uno spazio pulito e fruibile. Contemporaneamente l’Amministrazione Comunale sta programmando e portando avanti ulteriori interventi in alcune zone del paese”, conclude il sindaco Salvuccio Messina.