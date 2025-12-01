Pietraperzia: installazione dell’“Albero della Sicurezza” in memoria delle vittime sul lavoro

PUBBLICITÀ

Il Comune di Pietraperzia, su richiesta dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), ha patrocinato un’iniziativa per la realizzazione di un albero simbolico di Natale denominato “L’Albero della Sicurezza”, dedicato alle vittime degli infortuni sul lavoro e ai loro familiari.

L’installazione dell’albero è prevista in Via Della Pace, accanto all’Edicola Sacra della Santa Croce, e sarà accompagnata da una cerimonia di benedizione alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, in programma venerdì 6 dicembre 2025 alle ore 10:30.

Il programma prevede l’apertura con i saluti istituzionali del sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina. Seguiranno gli interventi di Filippo Timpanaro, presidente provinciale ANMIL Enna, e della professoressa Tiziana Bruno, segretaria del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della diocesi di Piazza Armerina.

La benedizione dell’Albero della Sicurezza sarà impartita da Monsignor Giovanni Bongiovanni.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione della cittadinanza.