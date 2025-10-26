Pietraperzia: installate le nuove colonnine elettriche in Piazza Anzallo

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina, ha comunicato ai cittadini che sono state installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in Piazza Anzallo, che saranno presto pienamente operative.

«Sono state ubicate le colonnine elettriche in Piazza Anzallo, che presto saranno funzionanti, un passo avanti verso la mobilità sostenibile» – ha dichiarato il sindaco.

Messina ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la nostra città, poiché permetterà ai cittadini di ricaricare le loro auto elettriche in modo comodo e veloce».

Le nuove infrastrutture, ha spiegato, «possono servire per ricaricare quattro macchine contemporaneamente, garantendo così una maggiore flessibilità e comodità per gli utenti».

«Sono convinto – ha aggiunto il primo cittadino – che l’installazione di queste colonnine elettriche sarà un trampolino di lancio per le macchine elettriche e ci aiuterà a prepararci per un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

Infine, il sindaco ha voluto ringraziare Poste Italiane, «che su mio interessamento ha contribuito alla realizzazione di questo progetto, per supportare la mobilità sostenibile».