Pietraperzia: inaugurato “L’albero della Sicurezza”

È stato realizzato a Pietraperzia “L’albero della Sicurezza”, dall’Azione Cattolica diocesana e dal MLAC della Diocesi di Piazza Armerina, in collaborazione con l’ANMIL della Provincia di Enna. L’opera d’arte, di forte valore sociale, è nata dal progetto del maestro Francesco Sbolzani, al servizio di quanti invocano sicurezza e tutela dei diritti sui luoghi di lavoro.

Il sindaco di Pietraperzia, Salvatore Messina, insieme agli assessori comunali, ha accolto calorosamente la manifestazione, sottolineando la vicinanza delle istituzioni, a livello nazionale e locale, al problema degli invalidi e dei caduti sul lavoro.

Il presidente dell’ANMIL (Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro) della Provincia di Enna, Filippo Timpanaro, ringraziando per la collaborazione l’avvocato Giusy Macaluso, legale della sezione provinciale, ha ribadito i dati allarmanti forniti dall’INAIL: 784 vittime del lavoro in Italia nei primi nove mesi dell’anno, in crescita rispetto all’anno precedente.

Tiziana Buono, segretaria diocesana del MLAC (Movimento Lavoratori dell’Azione Cattolica) della Diocesi di Piazza Armerina, ha messo in evidenza il valore simbolico dell’Albero della Sicurezza: l’albero è simbolo di vita, così come l’albero lavorativo può crescere robusto, sicuro e sano se viene garantita una vita attiva dignitosa, sicura e solidale. Anche i vari colori degli elmetti sono simbolici: il giallo e il bianco esprimono la vivacità dell’azione creativa dell’uomo, il verde è simbolo di speranza, il rosso evidenzia gli incidenti e gli infortuni sul lavoro, il nero simboleggia il lutto per le morti sul lavoro.

Pina Attanasio, presidente della Parrocchia Santa Maria di Gesù di Pietraperzia, ha ringraziato tutti i presenti provenienti da Enna, Barrafranca e Pietraperzia, e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Carmelina Arcidiacono, rappresentante del MLAC di Pietraperzia, ringraziando le aziende e i cittadini che hanno contribuito, ha sottolineato l’importanza della “chiesa in uscita”, impegnata nel sensibilizzare l’opinione pubblica come presenza viva nel territorio sui problemi sociali.

Al culmine della cerimonia, mons. Giovanni Bongiovanni ha impartito la benedizione all’albero e ai partecipanti. La manifestazione si è conclusa con un’agape fraterna.