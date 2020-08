Pietraperzia. Imprenditoria tessile: in autunno una start-up da un’idea di Enza Di Gloria

Due aggettivi più di altri connotano le donne, laborioso e resiliente. Partendo da questi due concetti negli scorsi giorni Enza Di Gloria, candidato a sindaco di Pietraperzia, ha seduto allo stesso tavolo l’Organizzazione femminile “Donne Sviluppo e Professione”, presieduta da Maria Concetta Bongiovanni, e l’associazione Montessori Formazione, guidata da Carla Bongiovanni, per avviare un dialogo e mettere insieme le professioniste che compongono la neonata Organizzazione pietrina e l’alta formazione che garantisce l’associazione Montessori, quest’ultima si occupa di formare professionisti anche del mondo della scuola. Da questo connubio si è lanciata l’idea di avviare con start up già in autunno, proprio nel comune di Pietraperzia, un progetto d’impresa nel settore tessile. Dalle associazioni verranno fuori le donne e i professionisti che insieme concepiranno e realizzeranno questo progetto imprenditoriale, avviando una nuova realtà ecosostenibile e preparandosi ad essa con un’adeguata formazione.

“Ho sempre creduto fortemente nei progetti di sviluppo d’impresa locale e ancor di più al dialogo che è la base di ogni azione vincente, per questo ho voluto fare incontrare queste realtà e farle appunto dialogare tra loro. Indagare su bisogni, mettere alla luce competenze personali pregresse e stabilire gli strumenti per raggiungere l’obiettivo finale di cui io stessa mi farò promotrice nell’ottica delle buone pratiche”.

Le donne ripartono dalle donne e ragionando su stereotipi che le appartengono scelgono l’impresa tessile per sviluppare nuove idee ecosostenibili e raggiungere nuove mete. Alla base dell’agire politico di Enza Di Gloria e del suo programma politico di rilancio per Pietraperzia vi è il concetto di sviluppo sostenibile. Al centro di questo progetto al femminile – ispirandosi all’Agenda 2030, sottoscritto dai Paesi che aderiscono all’Onu – vi è l’obiettivo di “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”, così come al centro della politica della Di Gloria, a partire dalla combinazione di queste due realtà associative, vi sarà quella di promuovere – anche a Pietraperzia – una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.