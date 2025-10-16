Pietraperzia: il sindaco Messina interviene sull’agitazione dei dipendenti comunali

PUBBLICITÀ

Dopo la pubblicazione, ieri, del nostro articolo “Pietraperzia, dipendenti comunali ancora senza risposte: i sindacati chiedono intervento del Prefetto”, il Comune di Pietraperzia ha diffuso una nota ufficiale firmata dal sindaco Salvatore Messina. Di seguito il testo integrale della comunicazione.

PUBBLICITÀ

L’Amministrazione Comunale ha sempre prestato attenzione alle problematiche sollevate dal personale dipendente del Comune. Ed invero, su richiesta dei sindacati, era stato già richiesto l’intervento della Prefettura di Enna. L’Amministrazione, in quel tavolo, ha rappresentato il grave stato di crisi finanziaria in cui versa il Comune di Pietraperzia, mancando da anni l’approvazione degli strumenti finanziari.

PUBBLICITÀ

La mancanza degli strumenti finanziari, infatti, ha impedito l’erogazione delle eventuali spettanze reclamate dal personale ma, al riguardo, l’Amministrazione, sin dall’ultimo incontro in Prefettura, allo scopo di rendere disponibili le somme per le eventuali spettanze al personale, ha provveduto ad approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2024 e, questa sera, in seduta di Consiglio Comunale, verrà discussa l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Sono, altresì, in corso di predisposizione il bilancio di previsione dell’esercizio 2025 ed il bilancio consolidato per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione, al fine di scongiurare lo stato di dissesto finanziario, a breve, entro i termini di Legge, sottoporrà al Consiglio Comunale l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto il lavoro posto in essere dall’Amministrazione ed i numerosi passi avanti compiuti, in questi ultimi mesi, dimostrano come l’Ente abbia attivato tutte le procedure per venire incontro alle richieste dei dipendenti, tentando financo di scongiurare la dichiarazione di dissesto finanziario, che porterebbe alla individuazione di esuberi di parte del personale con conseguente avvio delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il personale, peraltro, è informato delle attività poste in essere dall’Amministrazione in questi ultimi mesi, anche nell’interesse dei dipendenti dell’Ente, sicché desta perplessità l’agitazione sindacale espressa proprio in questo momento, quando l’Amministrazione sta lavorando anche per il corpo impiegatizio dell’Ente; il quale, in ipotesi di dichiarato dissesto finanziario, vedrebbe allontanarsi la possibilità di ricevere, in breve termine, le eventuali spettanze, oltre al rischio di subire le procedure di mobilità, come per Legge.

Tanto si precisa per dovere d’Ufficio.