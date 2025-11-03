Pietraperzia: il Sindaco incontra il presidente della Comunità Pietrina di Pioltello

PUBBLICITÀ

«Stamattina ho avuto il piacere di conoscere Enzo Falzone, presidente della Comunità Pietrina del Venerdì Santo di Pioltello (MI)». A comunicarlo il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina.

«A seguito del piacevole e simpatico incontro – ha proseguito – ho fatto omaggio del gagliardetto del nostro Comune e un libro intitolato “Il Santissimo Crocifisso”, realizzato dall’omonima associazione, nel quale è dedicata una pagina al nostro Venerdì Santo».

Nel corso dell’incontro, Enzo Falzone ha mostrato alcune fotografie che documentano come si svolge la processione del Venerdì Santo a Pioltello, presso il Santuario Beata Vergine Maria Assunta di Seggiano.

«Ci siamo lasciati con una affettuosa stretta di mano e la promessa di rivederci presto» – ha concluso Messina.