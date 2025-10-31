Pietraperzia: il Sindaco azzera la giunta municipale

PUBBLICITÀ

Il Sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina comunica che in data odierna è stata azzerata la Giunta Municipale.

Con determinazione sindacale n. 10 del 31/10/2025 il primo cittadino ha disposto l’azzeramento della Giunta Comunale con revoca delle nomine di tutti gli assessori; la revoca degli incarichi di Assessore comunale a Angelica Zarba (già Vice Sindaco), Salvatore Russo, Carlo Falzone e Rosalba Ciulla; la revoca delle deleghe e della nomina del Vice Sindaco; di riservarsi la nomina della nuova Giunta Comunale con successivo e separato provvedimento.

Nel provvedimento si evidenzia che la revoca è assunta «per valutazioni di opportunità politico-amministrative», al fine di garantire «coesione e unità di indirizzo nella Giunta fino al termine del mandato» e in ragione di una «verifica politica e riconsiderazione complessiva degli assetti di governo».