Pietraperzia, furti in appartamento: arrestato giovane pregiudicato

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Costante è l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina volta a contrastare e reprimere condotte illecite di natura predatoria e reati contro il patrimonio.

In particolare si è resa quanto mai necessaria l’adozione di una efficace azione di contrasto sul territorio di Pietraperzia che negli ultimi mesi ha registrato alcuni furti in abitazione. In tale contesto si inquadrano le mirate ed articolate indagini svolte dai militari della locale Stazione Carabinieri – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna – che intervenendo di volta in volta al verificarsi degli eventi delittuosi, sono riusciti a raccogliere gravi e concordanti elementi di colpevolezza a carico dell’autore di ben quattro furti in abitazione.

Le investigazioni, in particolare, sviluppatesi con l’acquisizione a tappeto delle immagini registrate dalle videosorveglianze pubbliche e private presenti sul territorio, e con il tracciamento dei prelievi effettuati con carte bancomat sottratte nelle abitazioni depredate, convogliavano inequivocabilmente su un giovane del posto.

La Procura della Repubblica ennese, avallando gli esiti delle investigazioni svolte, valutata l’indole delinquenziale dell’indagato – su cui gravano specifici pregiudizi penali – e la particolare spregiudicatezza delle condotte criminose perpetrate, tenuto conto tra l’altro che l’indagato, in più occasioni, si era introdotto nelle abitazioni incurante della presenza in casa degli anziani proprietari, richiedeva al GIP un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, unica misura ritenuta idonea a porre un freno alla sua pericolosità.

I Carabinieri di Pietraperzia davano dunque esecuzione alla misura arrestando l’indagato, associandolo presso la Casa Circondariale del capoluogo ove si trova tuttora ristretto.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.