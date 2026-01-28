Pietraperzia, frana di Niscemi: il B&B Antico Albergo Italia offre ospitalità gratuita agli sfollati

PUBBLICITÀ

Di fronte alla tragica frana che ha colpito la comunità di Niscemi, la direzione del B&B Antico Albergo Italia di Pietraperzia desidera esprimere con un gesto concreto la sua vicinanza a chi ha perso in poche ore la sicurezza della propria casa, vedendo franare davanti ai suoi occhi non solo le proprie abitazioni, ma anche sogni, ricordi e certezze.

“In questo momento di emergenza – ha dichiarato Enza Di Gloria, titolare del B&b Antico Albergo Italia – crediamo che la solidarietà debba tradursi in azioni concrete. Per questo motivo, mettiamo a disposizione da subito le nostre camere per offrire ospitalità gratuita alle famiglie o singoli rimasti sfollati a causa dell’evento calamitoso determinato dal ciclone Harry”

E continua: “Vogliamo che chi sta attraversando questo momento buio possa trovare un luogo sicuro, caldo e accogliente da cui ripartire”, conclude la Di Gloria.

L’iniziativa è stata formalmente comunicata al Comune di Pietraperzia, affinché si faccia portavoce della disponibilità offerta dalla struttura. Contestualmente, la titolare rivolge un appello alle altre realtà ricettive, invitandole ad aderire a un’azione collettiva di accoglienza e sostegno, in nome della solidarietà e del senso di comunità.