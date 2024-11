PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che a far data dal 19/11/2024, in base alla dotazione idrica fornita dalla società Siciliacque al sistema distributivo del Comune di Pietraperzia, l’erogazione idrica sarà regolata in questo Comune con una turnazione giornaliera ed oraria, come di seguito specificato: ogni giorno dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Tutto quanto sopra, prosegue AcquaEnna, resta sempre legato al mantenimento delle portate in ingresso da parte di Siciliacque.