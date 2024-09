PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna dalle ore 14 circa sono impegnati a Pietraperzia, in via Lo Giudice, per il crollo del tetto di una abitazione.

PUBBLICITÀ

Fortunatamente non si segnalano feriti, è in atto la messa in sicurezza e la verifica statica della parte restante del fabbricato.

Sul posto anche la polizia locale.