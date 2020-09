Pietraperzia: Covid-19, nuovi aggiornamenti del sindaco Bevilacqua

Questi gli aggiornamenti del sindaco del Comune di Pietraperzia Antonio Bevilacqua sulla situazione Covid-19.

“Oggi – si legge nella comunicazione – sono stati sottoposti a tampone 10 nostri concittadini oltre che il personale di tutte le altre strutture presenti in provincia dell’Associazione don Bosco 2000 al fine di non tralasciare nessuna pista sui possibili contagi. Occorre adesso aspettare 2-3 giorni per gli esiti che speriamo permettano di farci uscire da questa situazione di potenziale pericolo. Per quanto riguarda il futuro del centro di Via Barone Tortorici, dopo gli ultimi sviluppi della serata di ieri, sono stato nuovamente ricevuto dal Prefetto di Enna con la quale abbiamo concordato che il CENTRO DI QUARANTENA dovrà essere CHIUSO per RITORNARE ad essere un CAS che garantisce la presenza nella struttura degli stessi ragazzi che non ruoteranno e non cambieranno come avvenuto in queste ultime settimane”.