Pietraperzia: corso di potatura ulivo “Vaso Policonico 2025”

Sabato e domenica si terrà a Pietraperzia il corso di potatura dell’ulivo “Vaso Policonico 2025”. Il corso, che rientra in un’iniziativa itinerante in Sicilia di formazione e divulgazione in ambito agricolo, è organizzato dall’Associazione Argalia e dalla rivista Sicilia Agricoltura.

A guidare i partecipanti saranno due esperti del settore, Francesco Bruscato e Mario Liberto.

Il corso è aperto a un massimo di 30 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 377 6829949.