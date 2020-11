Pietraperzia: Coronavirus, disposta chiusura di tutte le scuole

Il sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina comunica che, a seguito dell’ufficialità di casi positivi in una famiglia, al cui interno una bambina frequenta la scuola materna del plesso San Domenico, e di due casi di positività al tampone rapido (due docenti della scuola media “Vincenzo Guarnaccia”), avendo consultato il dirigente scolastico e sentito il parere del dott. Lo Monaco, responsabile Covid e del Distretto di Prevenzione di Piazza Armerina, ha disposto la chiusura di tutte le scuole con ordinanza sindacale che verrà emessa domani, lunedì 2 novembre, fino a nuova disposizione.

Inoltre saranno sanificati tutti i plessi scolastici, ovvero Largo Canale, Vincenzo Guarnaccia, Marconi, Verga e San Domenico (già sanificata).

“Lunedì – prosegue il primo cittadino – l’ASP manderà i provvedimenti per chiunque fosse stato a stretto contatto con i casi ufficiali positivi che dovranno stare in isolamento fiduciario obbligatorio, chiunque altro ritenga che abbia avuto contatto con positivi è tenuto a ritenersi in isolamento fiduciario per il bene della collettività. So che nel nostro paese in questo momento regna un momento di incertezza, di preoccupazione e di panico per i nostri bambini e studenti dovuto alla notizia di casi positivi. Il sottoscritto è in continuo contatto con gli organi competenti, ASP e Direttore scolastico, per la continua evoluzione epidemiologica, per evitare di diffondere notizie allarmistiche e infondate, precauzionalmente si daranno notizie solo se di fonte sicura”.

Il Sindaco raccomanda di uscire da casa il meno possibile.