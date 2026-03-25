Pietraperzia: controlli straordinari delle forze di polizia sul territorio

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Nei giorni scorsi il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha disposto dei servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Pietraperzia finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini.

Le attività hanno visto l’impiego congiunto di 8 pattuglie delle Forze di Polizia, impegnate in controlli mirati nelle principali arterie stradali e nelle aree maggiormente frequentate del centro urbano.

Durante i controlli sono state identificate 166 persone, controllati 111 veicoli, effettuati 2 controlli amministrativi, elevate 11 sanzioni amministrative, di cui 7 relative al Codice della Strada.