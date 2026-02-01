Pietraperzia: consegnati i lavori di ammodernamento della strada rurale Vigna d’Ascari–Arcero

PUBBLICITÀ

Nella giornata di venerdì sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori di riadattamento e ammodernamento della strada rurale in contrada Vigna d’Ascari e Arcero a Pietraperzia.

L’intervento, finanziato dopo un iter amministrativo curato dall’Amministrazione comunale, consentirà di migliorare l’accessibilità alle aree agricole e di supportare le attività produttive del territorio rurale.

“Con la consegna dei lavori prende finalmente avvio un intervento tanto atteso, che consentirà di migliorare in modo significativo l’accessibilità alle aree rurali e di sostenere le attività produttive agricole” comunica il sindaco Salvuccio Messina.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 428.546,96 euro, IVA compresa. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Paolo Vaccaro, mentre la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Alfredo Valenti. L’impresa incaricata dell’esecuzione è la GRM Costruzioni S.r.l.

La consegna dei lavori si è svolta alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nel progetto.