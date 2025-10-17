Pietraperzia: consegnata la nuova LIM al plesso San Domenico

PUBBLICITÀ

“E’ stata consegnata la nuova LIM (Lavagna Interattiva Multimediale 75”) al plesso scolastico San Domenico, dopo il triste episodio del furto avvenuto nei giorni scorsi che aveva privato i nostri bambini di uno strumento importante per la loro formazione”. A comunicarlo il sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina.

“L’accaduto mi ha profondamente colpito – prosegue Messina – e mi sono subito attivato, chiedendo il sostegno all’Associazione Don Bosco 2000 dei fratelli Sella che, con grande sensibilità e generosità, ha provveduto all’acquisto di una nuova lavagna interattiva multimediale. Un sincero ringraziamento all’associazione per la pronta risposta e per il grande dono alla comunità scolastica. Speriamo che episodi simili non si ripetano più, soprattutto quando a farne le spese sono i nostri bambini”.

