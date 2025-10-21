Pietraperzia: conclusa raccolta di materiale scolastico

PUBBLICITÀ

Si è conclusa a Pietraperzia la raccolta del materiale scolastico a sostegno degli studenti del territorio.

“Abbiamo concluso la raccolta del materiale scolastico, a sostegno dei nostri studenti” – dichiara il sindaco Salvuccio Messina.

Il primo cittadino rivolge un sentito ringraziamento “all’Associazione Don Bosco 2000 dei f.lli Sella, all’azienda La Principessa Marmi di Pio Salemi, alla società Vaedil di Luca Vassallo e alla società GE.PA.M srls dei fratelli Emma, gli unici che assieme al Sindaco e l’Assessore Carlo Falzone hanno contribuito alla donazione del materiale scolastico, che è stato raccolto dalla Vice Presidente del Consiglio Comunale Mariella Tamburello nel locale comunale di Piazza Matteotti”.

Il materiale scolastico raccolto sarà a disposizione di tutti e potrà essere ritirato nella sede della Caritas di via Toselli, ogni mercoledì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00, a partire da mercoledì 22 ottobre, fino a esaurimento scorte.

“Inoltre si ringrazia l’azienda Acqua & Sapone di Salvatore Leto che ha donato 500 borracce per l’acqua che saranno consegnate alla dirigente scolastica per la relativa distribuzione”, aggiunge Messina.

Il sindaco conclude: “Siamo felici di poter fare una differenza nella vita di tanti studenti e di poter contribuire a rendere il loro anno scolastico un po’ più facile e sereno”.