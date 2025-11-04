Pietraperzia: Comune condanna l’atto incendiario contro la Comunità Don Bosco 2000

PUBBLICITÀ

Il Sindaco, il presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali di Pietraperzia, condannano l’atto incendiario compiuto ieri sera alla sede della Comunità Don Bosco 2000 di via San Giuseppe.

“Ci auguriamo che tale atto sia stato compiuto da qualche persona non perfettamente equilibrata – comunicano – perché crediamo che l’associazione Don Bosco 2000 dei F.lli Sella non meriti questo trattamento, in quanto opera sempre a fin di bene e nell’interesse della collettività pietrina, aiutando i più deboli nell’integrazione e principalmente i minori soli, che fuggono dalla propria terra, interessata da guerre e povertà cercando aiuto e rifugio, e trovando nell’edificio di Via San Giuseppe una casa ad accoglierli”.

“Esprimendo la più ampia solidarietà all’Associazione Don Bosco 2000 dei F.lli Sella – concludono – siamo sicuri che le forze dell’ordine faranno tutto il possibile per venire a capo di chi ha commesso questo grave gesto”.