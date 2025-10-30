Pietraperzia: completati i lavori di pulitura delle strade rurali

PUBBLICITÀ

Il Sindaco del Comune di Pietraperzia Salvuccio Messina comunica che l’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) ha completato i lavori di pulitura di alcune strade rurali, soddisfacendo una sua richiesta per l’utilizzo di mezzi meccanici.

PUBBLICITÀ

«Sono orgoglioso per essere riuscito, dopo tanti anni, a dare un miglioramento alla percorribilità di alcune stradelle rurali che erano intransitabili» – dichiara il Sindaco.

PUBBLICITÀ

Le strade in cui sono stati realizzati gli interventi sono: Runzi, Tardara, Don Cola, Pietra Fucile, Marano, Pozzillo, Serre, Rinello, Pietra dell’Uomo, Cerumbelle, Rampallo, Camercia, Caprara, Fastuchera, Favara, Rocche e Santa Croce.

«Spero di aver fatto cosa gradita agli agricoltori, a beneficio delle loro aziende. Un ringraziamento agli operatori e ai funzionari dell’E.S.A. per il lavoro svolto e la collaborazione» – conclude il Sindaco.