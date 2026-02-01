Pietraperzia: Carnevale in forma ridotta per solidarietà con Niscemi

PUBBLICITÀ

In seguito agli eventi calamitosi che hanno interessato il Comune di Niscemi e altri territori, l’Amministrazione comunale di Pietraperzia ha deciso di non organizzare i tradizionali festeggiamenti del Carnevale, in segno di solidarietà e vicinanza alle comunità colpite.

La scelta è stata condivisa dal sindaco Salvuccio Messina e dall’assessore allo Spettacolo Carlo Falzone, che hanno ritenuto opportuno limitare le iniziative celebrative previste per il periodo carnevalesco.

Resta tuttavia confermata la volontà di dedicare alcuni momenti di svago ai più giovani. Nelle giornate del 14 e 17 febbraio, dalle 17:00 alle 20:00, in piazza Vittorio Emanuele, saranno organizzate attività di Carnevale rivolte a bambini e ragazzi.

Il programma dettagliato delle iniziative verrà comunicato nei prossimi giorni.