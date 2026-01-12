Pietraperzia, carnevale: convocata riunione organizzativa

È stata convocata per giovedì 15 gennaio alle ore 17.30, presso la Stanza del Sindaco del Comune di Pietraperzia, una riunione organizzativa dedicata al Carnevale Pietrino.
L’invito del sindaco Salvuccio Messina è rivolto a “tutti i gruppi, la Pro Loco, le associazioni di ogni genere, le confraternite, le scuole di ballo e chiunque voglia organizzare eventi per il Carnevale pietrino”, con l’obiettivo di avviare un confronto in vista della programmazione delle iniziative.
L’incontro, come spiegato dal primo cittadino, sarà un momento di condivisione “per pianificare un Carnevale all’insegna del divertimento per tutta la nostra comunità”.