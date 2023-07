Pietraperzia: cantiere igiene ambientale, lavoratori in stato di agitazione

PUBBLICITÀ

L’assemblea sindacale dei lavoratori del comparto della raccolta dei rifiuti del Cantiere di Pietraperzia del 14 luglio scorso, promossa da CGIL e FIT-CISL, è stato un momento di confronto tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori, per discutere e fare il punto della situazione sui diversi problemi cui sono costretti a subire.

La violazione di diversi articoli del Contratto Nazionale del Lavoro e il mancato riconoscimento di altri, ha generato una protesta dei lavoratori, che sono in stato di agitazione ormai dal mese di novembre del 2022, poiché la ditta a cui è affidato il servizio non paga correttamente quanto dovuto nelle buste paga, oltre a pagare le retribuzioni sempre con notevole ritardo, creando non pochi disagi alle famiglie dei lavoratori.

Il mancato pagamento di indennità previste nel contratto di lavoro, il mancato pagamento degli straordinari, la mancata dotazione di idonei servizi igienici e locali di spogliatoio, l’inadeguato parco mezzi non del tutto efficienti e sembra non rispondenti ai requisiti previsti nel bando di gara, la non corretta dotazione in termini di indumenti e DPI, il ritardo del pagamento degli stipendi, sono solo alcune delle criticità denunciate dai lavoratori a tutte le istituzioni.

“Sino ad ora – comunicano le organizzazioni sindacali – pur avendo ricevuto degli inviti a risolvere le questioni, la ditta non ha manifestato alcun interesse nel voler affrontare i diversi problemi, aperti anche in sedi istituzionali come quella della SRR di Enna. Così come si ritiene poco incisivo il ruolo del Comune di Pietraperzia, committente del servizio, che a nostro avviso potrebbe e dovrebbe pretendere il rispetto, prima dei lavoratori e delle loro famiglie e poi quello di applicare regolarmente quanto previsto nel Contratto di Lavoro”.

“Abbiamo già denunciato il tutto alle istituzioni e a breve chiederemo al Prefetto di convocare possibilmente e urgentemente un tavolo tecnico, al fine di derimere ogni questione” dichiarano il segretario della funzione pubblica Cgil Alfredo Schilirò e Leonardo Croce della funzione pubblica Cisl.