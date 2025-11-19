Pietraperzia, cani randagi e carcasse animali: attivati nuovi servizi

PUBBLICITÀ

È stato aggiudicato e affidato il servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi a Pietraperzia. A comunicarlo è il sindaco Salvuccio Messina. Attivato anche il servizio per il prelievo e la termodistruzione delle carcasse di animali rinvenuti nel territorio.

L’Amministrazione sottolinea di essere “sempre attenta e pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini, offrendo questo servizio per garantire la salute e la sicurezza di tutti”.

Il sindaco ha espresso inoltre un ringraziamento ai tecnici e agli operatori “che lavorano per garantire l’efficacia di questo servizio”.

“Continueremo a lavorare per il bene di tutta la cittadinanza, offrendo servizi di qualità e garantendo la tutela dell’ambiente e degli animali” conclude Messina.