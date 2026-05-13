Pietraperzia, avviata la pulitura delle stradelle rurali con i mezzi dell’Esa

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Sono stati avviati a Pietraperzia gli interventi di pulitura di alcune stradelle rurali del territorio, rese impraticabili dalla presenza di fanghiglia e detriti.

Nei giorni scorsi, nell’ufficio del sindaco Salvuccio Messina, si è svolto un tavolo tecnico con i responsabili dell’Esa. All’incontro hanno preso parte il dottor G. Fasciana, responsabile per le zone di Enna e Caltanissetta, il collaboratore tecnico G. Ventura e Alessandro Goto, responsabile del parco mezzi.

Nella stessa giornata è stato effettuato anche un sopralluogo congiunto per programmare gli interventi manutentivi da realizzare nelle aree interessate.

Sono arrivati nel territorio comunale un mezzo meccanico e gli operatori dell’Esa, che hanno dato il via ai lavori dalla stradella rurale Caprara. Nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno anche in altre stradelle rurali del territorio.