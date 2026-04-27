Pietraperzia, appuntamenti con la trasmissione “Sicilia in festa”

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Sono in programma da giovedì gli appuntamenti legati alla trasmissione televisiva “Sicilia in festa”, condotta da Diego Caltabiano, ai quali è stata invitata a partecipare anche la cittadinanza di Pietraperzia. A darne comunicazione il sindaco Salvuccio Messina, insieme all’assessore alla Cultura, Istruzione e Spettacolo Giuseppe Pergola e all’amministrazione comunale, che invitano la cittadinanza a partecipare

Le riprese saranno effettuate al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina. Per partecipare è prevista la prenotazione obbligatoria. I cittadini interessati possono riservare il proprio posto contattando i numeri 0935 958856 oppure 320 9717914.