Pietraperzia: Angelica Zarba annuncia la candidatura a sindaco

Angelica Zarba, classe 1983, residente a Pietraperzia, eletta consigliere comunale di maggioranza alle elezioni amministrative 2020, laureata in Scienze Giuridiche e dipendente pubblico da oltre vent’anni, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco in vista delle prossime amministrative.

L’annuncio è arrivato attraverso una lettera aperta alla cittadinanza. Nel testo, la candidata rivendica l’esperienza maturata nell’ultima legislatura: “Nel corso del mandato amministrativo che volge al termine, durante il quale ho avuto l’onore di ricoprire i ruoli di Assessore e Vicesindaco, nonché di consigliere, ho accumulato ogni opportunità di crescita e apprendimento, anche nelle circostanze più complesse”. E aggiunge: “Forte dell’esperienza maturata, mi sento ora pronta ad assumere la piena responsabilità della guida della nostra comunità, orientandola verso un progresso costante e misurato”.

Tra i punti indicati, la valorizzazione della partecipazione civica e un’amministrazione “al servizio delle famiglie”, insieme ai principi di “trasparenza e inclusione”.