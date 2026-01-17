Pietraperzia: al via il progetto “Poli-Ambiente” per la cura e la valorizzazione del verde pubblico

PUBBLICITÀ

A Pietraperzia, su iniziativa dell’Impresa Sociale PoliOrienta, con richiesta formalizzata il 16 dicembre 2025 e autorizzata dal Comune, in persona del sindaco, è stato avviato il progetto Poli-Ambiente, finalizzato alla valorizzazione e alla cura degli spazi destinati a verde pubblico. L’attività di lavoro aree verdi inizierà lunedì.

L’intervento nasce con l’obiettivo di promuovere la tutela ambientale e il rispetto del patrimonio verde, favorendo al contempo percorsi di educazione ambientale e di appartenenza sociale.

Il progetto Poli-Ambiente è stato realizzato in piena collaborazione con E-laborando Impresa Sociale srl e AGA Servizi, con il supporto tecnico e professionale di agronomi, a garanzia di interventi qualificati e sostenibili.

Poli-Ambiente ha visto la partecipazione attiva dei soggetti formati nell’ambito del corso per Addetto alla sistemazione e manutenzione delle aree verdi – Avviso 3 (CS4890 – ED18415), i quali hanno potuto applicare concretamente le competenze acquisite durante il percorso formativo, sperimentando un modello virtuoso di apprendimento sul campo, che si concretizzerà con maggiore forza da lunedì, occupandosi di aree verdi della città.

L’esperienza pratica sul territorio, durante il corso, ha rappresentato un momento qualificante di crescita professionale, rafforzando il legame tra formazione, ambiente e lavoro.

«Investire sulle competenze ambientali – ha dichiarato la Presidente di PoliOrienta, Enza Di Gloria – significa prendersi cura del territorio, della salute collettiva e del senso civico, rafforzando il legame tra le persone e l’ambiente in cui vivono».

La Presidente ha inoltre sottolineato come progetti concreti come Poli-Ambiente rappresentino tappe di un percorso più ampio, destinato a proseguire nel futuro prossimo attraverso ulteriori iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale. Un impegno volto a consolidare un autentico senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la partecipazione attiva e la responsabilità condivisa attraverso attività e lavori socialmente utili, intesi come strumenti di cura del bene comune e di crescita collettiva.