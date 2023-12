Pietraperzia: al via il periodo natalizio con l’accensione dell’Albero di Giulia

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, Pietraperzia ha accolto l’inizio del periodo natalizio con l’illuminazione dell’albero di Natale in ricordo di Giulia Cecchettin. L’”Albero di Giulia” è collocato nell’aiuola tra Via Unità d’Italia (ex Viale dei Pini) e Via Ugo La Malfa.

L’evento ha visto la partecipazione delle diverse associazioni locali coinvolte nell’allestimento dell’albero e del gruppo folk recentemente costituito composto da Rosario Santagati e Filippo Sillitto. Insieme ad altri giovani talenti locali, hanno allietato la serata eseguendo diverse canzoni natalizie della tradizione pietrina.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Pietraperzia 2.0.