Pietraperzia: al via gli eventi natalizi, ecco il programma

Il programma natalizio 2025 a Pietraperzia è iniziato con una serie di eventi che spaziano dalle celebrazioni religiose a momenti di intrattenimento culturale, coinvolgendo attivamente diverse associazioni locali. Il calendario è ricco di iniziative pensate per grandi e piccini, e proseguirà fino al 6 gennaio 2026.

Il 13 dicembre, giornata speciale dedicata a Santa Lucia, inizierà con l’accensione dell’albero e del presepe in Piazza Vitt. Emanuele alle 17:00. Alle 18:00 la processione con il Fercolo di Santa Lucia, al termine la tradizionale Sagra della Cuccia. La serata sarà allietata da Carmelo Danzè con musica e cabaret presso la Chiesa di San Lucia, a cura dell’associazione Don Bosco 2000. Il programma di quest’anno, come sottolineato dal Sindaco Salvuccio Messina, prevede anche il sostegno da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

Dal 14 dicembre fino al 6 gennaio 2026, in Piazza Vitt. Emanuele, ci saranno ulteriori iniziative come la distribuzione della Cuccia a cura della Confraternita Maria SS.ma del Soccorso e l’esposizione di presepi artistici in collaborazione con il gruppo “Liberi Artisti” di Enna. Il 16 dicembre avrà inizio la Tradizionale Novena, che proseguirà fino alla vigilia di Natale, il 24 dicembre.

Oltre agli eventi religiosi, il programma prevede anche spettacoli per famiglie, come il cabaret con Sebi Picone e l’arrivo di Babbo Natale il 17 dicembre alle 18:00. Il 18 dicembre alle 18:00 si terrà uno spettacolo di “Artisti di Strada” con trampolieri, giocolieri e mangiafuoco per intrattenere i più piccoli.

La comunità potrà anche partecipare al Christmas Star Tractor 2025 il 21 dicembre alle 21:00 presso il Campo Sportivo Via Marconi, e ammirare la mostra dei carrettisti siciliani il 23 dicembre.

Gli eventi si concluderanno con la tradizionale novena il 6 gennaio 2026 alle 19:00 in Piazza Vitt. Emanuele.

Di seguito il programma completo.