Pietraperzia al Salone del Turismo di Parigi con il progetto “Cuore di Sicilia”

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Pietraperzia è presente al Salone internazionale del Turismo di Parigi nell’ambito del progetto “Cuore di Sicilia”, iniziativa che punta a promuovere l’entroterra siciliano e i territori di Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina e Pietraperzia. A rappresentare il Comune sono il sindaco Salvuccio Messina e l’assessore Falzone. Il Comune è socio del Parco Archeologico “Villa Romana del Casale e Morgantina”

L’iniziativa viene presentata da Messina come “una missione istituzionale per far conoscere ai francesi l’entroterra siciliano”. Nel corso della visita, la delegazione è stata anche ricevuta nella sede diplomatica italiana.

“Venerdì siamo stati ricevuti all’Ambasciata Italiana dal Primo Consigliere dott. Franco Impalà”, aggiunge il primo cittadino.

Nello spazio espositivo concesso al Parco sono stati inoltre presentati alcuni prodotti del territorio. “Abbiamo colto l’occasione per esporre nello stand concesso al Parco, dei prodotti locali di Pietraperzia come olio e miele offerti dai nostri produttori Salvatore Messina e Giuseppe Tummino che ringraziamo”, conclude Messina.