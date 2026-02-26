Pietraperzia: ai sodalizi il volume dell’associazione “Santissimo Crocifisso”

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina, ha consegnato ai sodalizi cittadini una copia del volume realizzato dall’associazione del “Santissimo Crocifisso”, di cui il Comune fa parte dal 2021.

“Il nostro Comune fa parte dell’associazione del Santissimo Crocifisso dal 2021. L’associazione raccoglie l’adesione di Comuni e ha pubblicato un volume che raccoglie e valorizza la storia, la tradizione e la fede delle municipalità che vi aderiscono”, si legge nella dichiarazione del primo cittadino.

Nel volume è presente anche una pagina dedicata al Venerdì Santo di Pietraperzia, “Lu Signuri di lì Fasci”.

L’incontro si è svolto nella mattinata con i rappresentanti delle principali associazioni cittadine. Erano presenti il presidente della società “Regina Margherita”, geom. Salvatore Russo; il vicepresidente della società “Militare in Congedo”, geom. Giovanni Zarba; il presidente della società “Combattenti e Reduci”, Giovanni Giuseppe Giuliano; e il presidente della società “Carrettieri”, Agostino Bongiovanni.

“Il volume sarà distribuito a cura dell’Associazione in tutte le città socie – conclude Messina – e quindi la nostra meravigliosa processione del Venerdì Santo sarà pubblicizzata in tante realtà”.