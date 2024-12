Pietraperzia: aggiornamento turni erogazione idrica

PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che, a far data da oggi, mercoledì 18 dicembre, in base alla dotazione idrica fornita dalla società Siciliacque, la nuova turnazione idrica nel Comune di Pietraperzia sarà regolata come di seguito specificato,

A partire da mercoledì 18/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 13:00 (giornaliera) nelle vie ricadenti nelle maglie X-1-2-3-4.

A partire da mercoledì 18/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 3 giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 6, 11 e 12. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/12/2024, 24/12/2024, 27/12/2024 e 30/12/2024.

A partire da giovedì 19/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 3 giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 9 e 10. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 22/12/2024, 25/12/2024, 28/12/2024 e 31/12/2024.

A partire da venerdì 20/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 3 giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 5, 7 e 8. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 23/12/2024, 26/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025.