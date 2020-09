Pietraperzia: aggiornamento Covid-19, negativi i tamponi

Ecco gli aggiornamenti sui contagi Covid-19 a Pietraperzia pubblicati nella pagina istituzionale del Comune.

“Tutti NEGATIVI gli esiti dei test effettuati sui pietrini che a vario titolo erano venuti a contatto con personale della struttura di Via Barone Tortorici (il test verrà nuovamente effettuato fra qualche giorno per confermare l’esito). NEGATIVI anche i tamponi rifatti ai 5 operatori della struttura. Ricordiamo che gli stessi 5 operatori erano invece risultati positivi al test effettuato alcuni giorni fa. Per questo verranno sottoposti ad un’ultima e necessaria verifica”.