Pietraperzia: aggiornamenti sui contagi Covid-19

Si è svolto oggi il vertice in Prefettura alla presenza del Prefetto, dell’ASP, delle forze di Polizia e del gestore del centro di accoglienza di Via Barone Tortorici.

Queste sono state le decisioni concordate comunicate dal Comune di Pietraperzia: i ragazzi risultati positivi verranno trasferiti in un altro centro; prima di essere trasferiti verranno sottoposti a nuovi tamponi per escludere che ci siano stati errori; i soggetti che sono venuti in contatto con i positivi verranno immediatamente sottoposti a tampone ed isolati.

“Tutte queste misure – si legge nella comunicazione del Comune – servono a far sì che i pericoli per la cittadinanza siano ridotti al minimo. Occorre, infine, chiarire che i ragazzi ospitati nel centro prima di essere portati a Pietraperzia, avevano fatto il tampone il cui esito era risultato negativo. Quindi non è da escludere che il virus sia stato portato all’interno della struttura da terze persone. Quest’ultimo scenario è chiaramente il più pericoloso e gli accertamenti urgenti già disposto serviranno a far luce sull’intera vicenda e a limitare i pericoli di diffusione del virus. Fra domani e dopodomani avremo altri importanti aggiornamenti”.