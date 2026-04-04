Piazza In Diretta presenta la nuova piattaforma informativa

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Non un semplice restyling, ma una vera e propria evoluzione. Oggi, sabato 4 aprile, alle ore 17:30, presso i locali del Giò Social House a Piazza Armerina, verrà ufficialmente presentato il nuovo corso di Piazza In Diretta.

“Il progetto – spiegano i promotori del progetto – nasce dalla volontà di trasformare l’attuale testata in un ecosistema informativo moderno: uno spazio web aperto e partecipato, capace di superare i confini del racconto tradizionale per diventare un punto di riferimento per l’intero territorio della Sicilia centro-meridionale”.

Ad aprire i lavori sarà Agostino Sella, Direttore Editoriale di Piazza In Diretta, che illustrerà la visione e la filosofia alla base di questa nuova sfida comunicativa. Successivamente, il Direttore Responsabile Pierpaolo Galota entrerà nel vivo del progetto tecnico e giornalistico, presentando ufficialmente il nuovo piano editoriale, la redazione e il palinsesto dei programmi.

“Il cuore pulsante di questa trasformazione – proseguono i promotori – è l’idea di uno spazio pubblico democratico, basato sul rispetto e su regole chiare. Piazza In Diretta si propone come un luogo di confronto reale dove i cittadini non sono solo spettatori, ma protagonisti attivi del racconto. I punti chiave del nuovo corso: partecipazione, radicamento e innovazione. Piazza In Diretta sarà uno spazio aperto che avrà il focus sulle dinamiche e le eccellenze della Sicilia centro-meridionale e punta ad innovare con nuovi formati per una maggiore fruizione digitale e social. Vogliamo costruire una piattaforma editoriale che sia uno spazio reale di confronto. L’obiettivo è dare voce al territorio con uno spirito partecipativo, trasformando l’informazione in un’occasione costante di crescita per la comunità.”

L’evento è aperto alla cittadinanza, ai rappresentanti delle istituzioni, ai colleghi della stampa e a tutti coloro che desiderano scoprire il futuro dell’informazione digitale.