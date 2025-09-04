Piazza Armerina, violazioni durante l’affidamento ai servizi sociali: disposti i domiciliari

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente nella città di Piazza Armerina, riconosciuto colpevole di reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, ove dovrà scontare la pena residua della reclusione pari a mesi sette.

In particolare, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’esecuzione della misura su disposizione della Procura della Repubblica di Enna.

I fatti che hanno determinato la condanna dell’uomo risalgono agli anni scorsi. Per tali vicende, il soggetto era stato inizialmente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tuttavia, durante il periodo di esecuzione della suddetta misura, l’uomo non ha osservato le prescrizioni imposte, rendendosi responsabile di reiterate violazioni. Alla luce di tali condotte, il Tribunale di Sorveglianza competente ha disposto la detenzione domiciliare per il periodo anzidetto.

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e nel tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio.