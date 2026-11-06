Piazza Armerina, Villa Romana del Casale: 2,46 milioni di euro per completare il restauro dei mosaici

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Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha disposto la prenotazione dell’impegno di 2 milioni e 465mila euro, IVA al 10% inclusa, per il progetto di completamento del restauro della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Le risorse sono destinate agli interventi sui mosaici e sulle superfici decorate del sito archeologico. A darne notizia il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata.

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Il provvedimento fa seguito alla richiesta avanzata il 26 ottobre 2026 dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha indicato la somma necessaria per il progetto.

La prenotazione dell’impegno di spesa è articolata su due annualità, secondo il cronoprogramma trasmesso dal Parco. Per il 2026 sono previsti 1.675.023,65 euro, mentre per il 2027 l’importo è di 789.976,35 euro, per un totale complessivo di 2.465.000 euro.

Il decreto stabilisce inoltre che sarà il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento a curare l’appalto dei lavori. Gli interventi dovranno essere realizzati nei tempi previsti dal cronoprogramma.