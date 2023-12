PUBBLICITÀ

Le famiglie evacuate ieri a Piazza Armerina in via Salvatore Principato in seguito alla fuga di gas stanno rientrando nelle proprie abitazioni.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area si è, infatti, concluso. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Italgas, la Polizia Locale e la Polizia di Stato.