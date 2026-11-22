Piazza Armerina, verso il rilancio della storica Fiera del Bestiame del 28

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri, nella Sala delle Luci del Comune di Piazza Armerina, un incontro promosso dal sindaco Nino Cammarata e dal direttore dell’Istituto Zootecnico Sperimentale della Regione Siciliana, Vincenzo Pernice, finalizzato ad avviare il percorso organizzativo per il rilancio della storica Fiera del Bestiame del 28.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Alla riunione hanno partecipato le principali organizzazioni di categoria del comparto agricolo e zootecnico, tra cui CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, oltre ad imprenditori agricoli e Unione regionale cuochi Siciliani. Al termine dell’incontro è stato effettuato un sopralluogo nell’area SIACE, individuata come sede della futura manifestazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area ex SIACE, per il quale è attualmente in corso la progettazione esecutiva, con un investimento programmato di circa 3 milioni di euro.

«La nostra volontà – dichiara il sindaco Nino Cammarata – è restituire alla città un appuntamento che appartiene alla sua storia e alla sua identità, ma soprattutto costruire una manifestazione capace di guardare al futuro. Stiamo lavorando affinché la nuova Fiera possa prendere vita già nei primi mesi del prossimo anno e diventare un appuntamento stabile nel calendario fieristico regionale».

L’ambizione è quella di realizzare un evento che superi i confini della tradizionale esposizione zootecnica, coinvolgendo l’intero mondo agricolo e le sue filiere: dall’allevamento all’agroalimentare, dalle produzioni locali alle tecnologie e all’innovazione, fino all’artigianato e alle attività economiche collegate: «Vogliamo creare una vera occasione di promozione per le nostre imprese, di incontro tra operatori e di attrazione per visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Il rilancio della Fiera dovrà accompagnarsi alla riqualificazione dell’area SIACE, restituendo a questo spazio una funzione strategica per lo sviluppo economico e produttivo della città e del territorio».

Il sindaco Cammarata ha infine rivolto un ringraziamento all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e all’assessore e vicepresidente della Regione Siciliana, on. Luca Sammartino, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti del progetto.