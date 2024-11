Piazza Armerina: venerdì fiaccolata in memoria di Laminar Annaloro

PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì 22 novembre alle ore 20 la Fiaccolata in memoria di Larimar Annaloro. L’iniziativa è organizzata dell’equipe di pastorale giovanile diocesana, in collaborazione con il Comune di Piazza Armerina e la Polisportiva Armerina dove la giovane studentessa giocava a pallavolo.

Dopo una prima veglia di preghiera organizzata dall’oratorio salesiano di Piazza Armerina all’indomani della terribile tragedia, la pastorale giovanile diocesana, coordinata da don Salvo Rindone, ha coordinato l’organizzazione della fiaccolata che si terrà a una settimana dai funerali, che sono stati celebrati ieri nella Cattedrale.

“A quasi 15 giorni dalla scomparsa di Larimar – scrive in una nota don Rindone con l’equipe di pastorale giovanile diocesana – è forte il desiderio di mantenere vivo il suo ricordo nella nostra comunità e sostenere con la preghiera tutte le forme di fragilità presenti tra i più giovani perché chiunque possa sentirsi ascoltato e sostenuto nei momenti di maggiore vulnerabilità”.

L’appuntamento di venerdì è presso la piazza Falcone e Borsellino, di fronte la palestra della Polisportiva, e si procederà per le seguenti vie: via Intorcetta, p.zza Boris Giuliano, via F. Guccio, via Gen. Muscarà, v.le Gen. Ciancio e p.zza Sen. Maniscalchi. La fiaccolata sarà scandita dalla lettura di alcuni brani e si concluderà nella chiesa di Sant’Antonio con un breve momento di preghiera organizzato dell’equipe di pastorale giovanile e dall’oratorio salesiano della città.