Piazza Armerina: Veneficus presenta il nuovo singolo “Spremute di Luna”

“Spremute di luna” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo di Alessandro La Rosa, in arte Veneficus, un brano, scritto da Antonio Salvati, che parla della quotidianità di moltissime coppie, fatta di promesse di cambiamento e di legami d’amore.

“Questo pezzo – dichiara l’artista – puntualizza gli errori che presumiamo di vedere nel partner, ma soprattutto racconta il desiderio di avere quella persona accanto. Sono circondato da un gruppo di persone per me speciali, persone che hanno alimentato la mia passione per la musica, incoraggiandomi ha fare questo percorso con determinazione e soprattutto con divertimento”.

Alessandro La Rosa nasce il 14 giugno del 1982 a Piazza Armerina. Tra la passione per la pesca, per la lettura e moltissime esperienze lavorative nel settore alimentare, ha coltivato dalla tenera età anche quella per il canto, trovando sempre il tempo di mettere la musica nel quotidiano.