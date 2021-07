Piazza Armerina: vaccini anti Covid, open day per le prime dosi da domani a domenica

Open day per le prime dosi del vaccino anti Covid a Piazza Armerina per tutti gli aventi diritto da domani giovedì 22 a domenica 25 luglio. L’ASP di Enna, di concerto con il Comune della città dei mosaici, crea una nuova opportunità rivolta a tutti coloro che ancora non hanno ricevuto il vaccino favorendone la somministrazione all’interno della scuola Falcone Cascino ubicata nei pressi del Comando dei Vigili Urbani.

Quindi, senza prenotazione, dalle ore 10 in poi per l’intera giornata, da giovedì 22 a domenica 25 luglio, la prima dose del vaccino Pfizer sarà somministrato ai non vaccinati che potranno rimanere all’interno del perimetro urbano senza postarsi presso il centro vaccinale dell’Ospedale.

“La scelta compiuta dalla Direzione dell’ASP di Enna e dal Sindaco di Piazza Armerina costituisce un ulteriore strumento a disposizione della collettività piazzese per aumentare la copertura vaccinale, scongiurare l’ulteriore diffondersi dei contagi e soprattutto evitare le funeste conseguenze del dilagare della Variante Delta, già presente in città come testimoniato dall’incremento dei cittadini positivi”, dichiara il neo Commissario COVID, dott.ssa Paola Pesce.

“S’invitano, pertanto, tutti i cittadini piazzesi non ancora vaccinati – prosegue – a recarsi presso la Scuola Falcone per ricevere, senza prenotare, la prima dose del vaccino a tutela della salute propria e dell’intera collettività”.