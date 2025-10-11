Piazza Armerina, uomo condannato per rapina: eseguito ordine di carcerazione

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, a seguito di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva residua, ha proceduto all’arresto nei confronti di una persona condannata a quattro anni e otto mesi reclusione.

In particolare, il soggetto è stato ritenuto colpevole del reato di rapina aggravata, in concorso con altre persone, commessa in provincia di Milano nell’anno 2021.

Pertanto, nel pomeriggio di giovedì, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Polizia armerino hanno proceduto ad arrestare il soggetto condannato e ad associarlo alla Casa Circondariale di Piazza Armerina, dove proseguirà il periodo di reclusione sino al luglio del 2028.